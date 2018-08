Colombiano linchado en Tetela del Volcán sí era prestamista ‘gota a gota’

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que Ricardo Alonso Lozano Rivas, el colombiano linchado en Tetela del Volcán, sí era prestamista.

Armando Herrera, vocero de la Fiscalía General del Estado de Morelos, dijo que el ciudadano colombiano traía ocho mil pesos en efectivo, pero “no se tiene hasta ahora referencia de que él pudiera estar coludido con algún grupo delictivo. Sí hay referencia de que su principal actividad en el país era sobre el préstamo de dinero de este esquema llamado de ‘gota a gota’.

Apuntó que dos personas “refieren haber recibido el beneficio de un préstamo”.

La Fiscalía señaló que hasta hoy no cuenta con denuncias formales por extorsión de extranjeros de la banda “gota a gota”, en Morelos.

Ricardo Alonso Lozano Rivas en diálogo con pobladores de Tetela del Volcán. (Twitter: @medinamedios)

El funcionario mencionó que “donde había referencias era en la zona de los Altos de Morelos, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Cuautla, por ejemplo, pero insisto, la limitante es la denuncia. Si no hay denuncia es muy complicado avanzar, porque no tenemos un señalamiento directo”.

En uno de los accesos principales a Tetela del Volcán se ubica una manta colgada en un puente peatonal, donde se advierte que quien extorsione será linchado.

Donato, un comerciante de la zona, dijo que se sienten inseguros “con todo lo que está pasando. Ya se espanta uno, quien sabe si regresemos de donde somos o no”.

Otra de las comerciantes de Tetela del Volcán no quiso dar comentarios “por seguridad de nuestros hijos y nuestra”.

Pobladores tienen temor de los extorsionadores y pidieron a las autoridades mayor seguridad por la creciente inseguridad.

Bernardo Méndez, habitante de Tetela del Volcán, comentó que la gente “está un poco espantada… Nosotros trabajando de día y de noche para ganarnos la vida y ellos llegan, nada más de buenas a primeras, y presten para acá… La delincuencia como que está un poquito. Se está alborotando más”.

Joselín, habitante de ese municipio, dijo que después de las 18:00 horas ya no sale de su casa, por miedo.

El viernes pasado en medios colombianos, la familia de Ricardo Alonso Lozano Rivas aseguró que el linchamiento fue un acto de racismo.

Beatriz Cardona, esposa del colombiano, relató que los pobladores de Tetela del Volcán “lo bajaron del carro, le quemaron el carro con el pasaporte. Le decían que allá no querían a los colombianos, a los negros, por el racismo. No los querían allá. No entiendo, estoy como entre la espada y la pared. La muerte que le dieron a él no era justa”.

Vehículo incendiado de Ricardo Alonso Lozano Rivas. (Twitter: @medinamedios)

Mientras que las autoridades locales prefirieron no hablar de lo sucedido el pasado martes, ni tampoco de la presencia de extorsionadores en la zona, la presidenta municipal de Tetela del Volcán, Amelia Hernández, y sus funcionarios no aceptaron ser entrevistados.

Wilfrido Maya, secretario de Gobierno de Tetela del Volcán, señaló que tiene indicación de no dar información.

En la plaza central, donde fue linchado el ciudadano colombiano, pobladores colocaron flores y veladoras.

Con información de Elizabeth Mávil.

RMT