Colombia ordena detención del expresidente Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes 4 de agosto la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

La orden girada esta tarde por el máximo tribunal colombiano marca la primera vez en la historia del país que un expresidente es detenido.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió Uribe en Twitter sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.