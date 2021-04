Colima y Oaxaca concluyen periodo vacacional con saldo blanco e importante derrama económica

En Colima el sector turístico señaló que se logró una derrama económica de aproximadamente 250 millones de pesos, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Hoteleros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos dicen que los ingresos obtenidos les permitirán recuperarse económicamente, después de casi un año de playas vacías, debido a la pandemia por el COVID-19.

El turismo que viajó a Colima en esta última semana eligió playas como La Audiencia, que está certificada, a la que solo se puede ingresar a través de un filtro sanitario, sin plásticos, vidrios y unicel y donde se exige el uso de cubrebocas.

“Yo pienso que todos deberíamos hacer lo mismo, porque si no, así no se va a acabar … toda tu familia trae cubrebocas?.. si todos”, Mayra, turista.

Desde este fin de semana se reforzaron los puestos de vigilancia sobre la vía más transitada, la autopista Manzanillo-Guadalajara, atendidos por elementos de la Guardia Nacional, para garantizar un regreso seguro.

Este domingo todos los operativos implementados en tierra, mar y carreteras, reportan saldo blanco.

En la Costa de Oaxaca, concluyeron las vacaciones este fin de semana, con el cierre de la semana de Pascua.

Con una afluencia mucho menor a la registrada durante la Semana Santa, los turistas aprovecharon hasta el último momento para disfrutar de las playas de Oaxaca, antes de volver a la casa, el trabajo y la escuela.

“Sí, me la he pasado muy bien, he visitado cruceros, he visto muchos delfines, entonces muy bien la verdad lo he disfrutado bastante”, Wendy López, turista de Tabasco.

“Muy bien la verdad, nunca había venido para acá y es una experiencia muy bonita estar aquí”, Gustavo Jiménez, turista de Tabasco.