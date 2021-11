Colima registra temperaturas superiores a los 40 grados por ola de calor

En el estado de Colima se resiente una ola de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados a la sombra; otras entidades del país registran heladas y temperaturas bajas.

Te recomendamos: Pronostican heladas y temperaturas de hasta un grado en la Ciudad de México

A pesar de qué hace varias semanas no cae alguna lluvia, el nivel de humedad en el ambiente del estado se mantiene arriba del 80%.

“Hemos registrado en partes del estado de Colima temperaturas de hasta 39.5 grados centígrados, son temperaturas altas, elevadas para este mes de noviembre, sin embargo, no alcanzamos todavía el hístico que ha sido de 43 en el 2016”, mencionó Víctor Vázquez Torres, jefe del Centro de Previsión Meteorológica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del estado.

Las temperaturas más altas se reportan en la zona costera de Colima, en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán.

“No pues está muy caliente, muy fuerte el calor, este, pues es desesperante a veces”, dijo Maricruz Ramírez, habitante del estado.

“Pues yo lo siento para mi húmedo, la calor no es tanto lo que me afecta, si no la humedad”, indicó Antonio Cabrera, habitante.