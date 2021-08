Colima registra primer caso de Lambda; suma 9 variantes de COVID-19

En Colima, fue detectado el primer caso de la variante Lambda de coronavirus, en medio de un alarmante aumento de contagios por la pandemia de COVID-19.

Te recomendamos: No hay razones para considerar preocupante la variante ‘lambda’ de COVID-19: OMS

La presencia de las variantes se ve reflejado en el número de hospitalizaciones, defunciones y en la alta transmisibilidad que se registra.

Esta transmisibilidad se ve reflejada al exterior de los hospitales, pues cada vez son más las personas esperando noticias de sus enfermos.

Algunos aseguran que sus familiares llegaron padeciendo otra enfermedad, pero dentro del hospital se contagian de COVID-19.

“Mi esposo ingresó con insuficiencia renal crónica, ya no comía, le faltaba el aire. Eso no se vale porque él no tenía COVID-19 y ahorita pues obvio que ya está infectado y pues te digo que no, él venía por otra cosa”, aseguró Irma Ibáñez, esposa de paciente internado.