Colima implementa vacunación itinerante; Oaxaca aplica segundas dosis

En Colima, inició una jornada itinerante de vacunación contra el COVID-19, en la que se aplicará la primera dosis a adultos mayores de 60 años y más, que se encuentren en asilos, recluidos en un centro penitenciario, postrados en una cama o que por alguna razón, su discapacidad les impidió trasladarse a un centro de vacunación.

A casa de Jesús Cortés, llegó una brigada encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para inmunizar a su madre de 86 años que se encuentra en una cama y a su tío Francisco de 72 años, quien perdió la vista hace 30 años.

“Si es un pendiente para mí, para mi mamá y para mi tío, para la vacuna, porque no podemos ir a llevarlos, porque ella está postrada en cama y mi tío no puede ir y por fin me hicieron el favor de venir a vacunarlos aquí a domicilio”, Jesús Cortés, habitante.