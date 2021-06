Colima activa protocolos de emergencia por tormenta tropical ‘Enrique’

En Colima se activaron los protocolos de emergencia ante la cercanía de la tormenta tropical “Enrique”, fenómeno que, de acuerdo con los pronósticos, será el primer huracán de la temporada en el Océano Pacífico.

Te recomendamos: Alertan por caída de granizo y descargas eléctricas en al menos 5 estados del país

Debido a su trayectoria, “Enrique” provoca lluvias en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, y conforme avance, las precipitaciones serán más intensas.

“Se espera que lo fuerte en precipitaciones sea domingo y lunes, el rango esperado es de 150 a 250 milímetros, básicamente todo lo que empiece a registrarse de lluvia va a escurrir por calles, arroyos, ríos, canales, drenes, para que tenga precaución la población”, dijo Ernesto Paulino Santana, subdirector Técnico Conagua Colima.

En la zona costera de Colima, las olas alcanzan alturas entre los 2 y 4 metros.

“El oleaje va en aumento, por cuestiones del fenómeno hidrometeorológico que se está presentando en las costas de Michoacán y Guerrero, vamos a tener rachas de viento sostenibles de 75 kilómetros por hora, hasta rachas de viento máximo como 95 kilómetros por hora”, explicó Angel Barajas Aquino, oficial operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil Tecomán:

Ante la alerta de ciclón, los pescadores sacaron y resguardaron sus lanchas, lejos del mar.

Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población, organizar un plan familiar de emergencias, mantener las calles limpias para evitar que la basura tape las alcantarillas, no salir a la calle durante la tormenta, no acercarse a los cauces de los ríos y no estacionar vehículos debajo de los árboles.

“Enrique” es la quinta tormenta tropical de la temporada, de las diez que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional para este año en el Océano Pacífico.

Con información de Bertha Reynoso

HAVJ