Remoción de escombros en Rébsamen durará alrededor de dos meses

Con apoyo de una grúa torre, personal especializado retiró la losa más grande de la construcción del Colegio Enrique Rébsamen, que ponía en riesgo a inmuebles vecinos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que los trabajos se realizan bajo las medidas de seguridad necesarias y conforme a lo programado en la remoción de escombros en el colegio, donde fallecieron 26 personas, entre ellas 19 menores de edad, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Las autoridades consideran que en menos de dos meses se concluirán los trabajos en ese lugar, ubicado en la colonia Nueva Oriental de la delegación Tlalpan.

Continúan los trabajos de demolición parcial y retiro de escombros en el Colegio Enrique Rébsamen, en la colonia Nueva Oriental Coapa, de la Ciudad de México, afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Este martes, 30 trabajadores con picos y palas seccionaron parte de la estructura del edificio de cuatro niveles que colapsó por el sismo y se recargó en el inmueble contiguo que consta de 18 departamentos.

“Ya es necesario que esto se haga, con las lluvias ya se estaba desplazando como 14 centímetros”, aseguró Elena Maya, vecina.

Con la ayuda de una grúa con capacidad de 120 toneladas, las losas del edificio fueron colocadas a nivel de piso para ser demolidas y retiradas.

Por motivos de seguridad, fueron protegidas las casas que se encuentran frente al Colegio Rébsamen, sobre la calle de Rancho Tamboreo.

Las obras impiden el ingreso y salida de vehículos.

“En realidad, sí nos afectan porque no nos avisaron, no cargamos gas, los servicios yo creo no van a entrar, pienso que lo hicieron arbitrariamente”, señaló Elsa García, vecina.

El Colegio Rébsamen está conformado por tres edificios: uno que se mantuvo en pie después del sismo, otro presentó un colapso parcial, y el tercero presentó un colapso de cuatro niveles que es el que está siendo demolido.

En el lugar se observa la presencia de peritos, personal de la Procuraduría capitalina, Protección Civil y de la delegación Tlalpan.

Las estructuras colapsadas del Colegio Enrique Rébsamen que serán retiradas, sólo corresponden al área que albergaba oficinas administrativas, la maniobra obedece a razones de Protección Civil.

Para la remoción de escombros participan no sólo autoridades, también representantes jurídicos de víctimas e imputados.

“Están ahí el equipo de trabajo, hay varias células que están atendiendo este tema, tenemos personal de gobierno central, la dirección de obras y Protección Civil del gobierno central; también está la Procuraduría con todas las áreas de servicios periciales, está la Secretaría de Seguridad Pública, está la gente que tiene que ver con los imputados sus abogados, los asesores de las víctimas y personal de participación ciudadana de la delegación que nos están apoyando ahí”, explicó Alicia Rosas Rubí, fiscal en Tlalpan.

“En el predio hay un kínder, una primaria, una secundaria y hay unos edificios anexos que eran parte de las áreas administrativas; el inmueble colapsado está causando mucho problema a los inmuebles contiguos que son de los vecinos y que de acuerdo a la revisión que hizo protección civil ya presentaba un riesgo para los vecinos que están a un costado”, afirmó Alicia Rosas Rubí, fiscal en Tlalpan.

Los padres de los niños que fallecieron en el lugar se oponen a la demolición del inmueble.

