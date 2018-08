Vecinos piden acelerar remoción de escombros en Colegio Rébsamen

Continúan los trabajos de demolición parcial y retiro de escombros en el Colegio Enrique Rébsamen, en la colonia Nueva Oriental Coapa, de la Ciudad de México, afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Este martes, 30 trabajadores con picos y palas seccionaron parte de la estructura del edificio de cuatro niveles que colapsó por el sismo y se recargó en el inmueble contiguo que consta de 18 departamentos.

Con la ayuda de una grúa con capacidad de 120 toneladas, las losas del edificio fueron colocadas a nivel de piso para ser demolidas y retiradas.

Remoción de escombros en Colegio Rébsamen

Por motivos de seguridad, fueron protegidas las casas que se encuentran frente al Colegio Rébsamen, sobre la calle de Rancho Tamboreo.

Las obras impiden el ingreso y salida de vehículos.

En realidad, sí nos afectan porque no nos avisaron, no cargamos gas, los servicios yo creo no van a entrar, pienso que lo hicieron arbitrariamente”, señaló Elsa García, vecina.