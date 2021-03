Colectivos de jóvenes presentan dos juicios de amparo contra Ley de la Industria Eléctrica

Jóvenes de diversos colectivos que, con la exigencia de “No Quemen Nuestro Futuro”, se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anunciar que presentaron dos juicios de amparo contra le Ley de la Industria Eléctrica.

Te recomendamos: Juez suspende indefinidamente nueva ley de la industria eléctrica de AMLO

Nora Cabrera, abogada del caso, anunció la presentación de dos jucios de amparo, con los que se busca “un futuro sustentable”, debido a que “se viola el derecho humano al medio ambiente”.

Desde temprano, los jóvenes colocaron mantas, realizaron dibujos y pintas sobre la banqueta, donde expresaron su deseo de proteger el medio ambiente.

“México tiene compromisos internacionales, firmó compromisos internacionales con el objetivo de reducir las afectaciones del efecto invernadero. Nosotros como jóvenes tenemos todo el derecho de señalarle al gobierno que la tendencia actual es hacia la energía limpia”, declaró Nicole Espinoza, una manifestante.

Así mismo, Gabriela Evia, otra manifestante, dijo que “este puede ser el día histórico, en el que por fin los jóvenes empiezan a hacer valer este derecho. De chavos jóvenes que están diciendo me estás robando algo que quiero tener que es mi futuro, mi derecho al futuro de tener aire limpio, a no estar enfermo, a no tener alergias”.