Colectivo denuncia que en 2021 no se surtieron 24 millones de recetas médicas en México

El colectivo Cero Desabasto, que impulsa desde los estados la entrega a tiempo de medicamentos, reportó que durante el año pasado se estima que 24 millones de recetas dejaron de surtirse.

”Yo duré hasta casi seis meses sin medicamento, muchas veces iba al hospital o dejaba de ir por el riesgo de contagio. Si me decían ‘pues no hay’, pues ya así lo dejaba”, dijo Nayeli Fonseca, paciente con insuficiencia renal.

Durante los últimos diez años, Nayeli ha vivido con un riñón trasplantado. Para que su cuerpo no lo rechace, cuenta que debe tomar a diario inmunosupresores, pero desde hace dos años, ya no los recibe regularmente.

“Me dicen está agotado o está inexistente, no sabemos hasta cuando, entonces, pues, siempre me traen así vuelta y vuelta”, comentó Nayeli Fonseca.

En 2020 Nayeli se organizó a través de grupos de Facebook con otros pacientes renales que también dejaron de recibir su medicamento.

“Entre pacientes, si no lo hay, pues hacíamos hasta el trueque de entre medicamentos, buscar los donados, incluso hasta comprarlos a mí el frasco alrededor son 8 mil pesos al mes. No he podido ir al hospital o pago medicamentos o pago estudios”, destacó Nayeli.

En México, en 2021, se dejaron de surtir 24 millones de recetas médicas en todo el país, según un informe del colectivo Cero Desabasto.

“2021 fue el año con mayor desabasto de la historia moderna del país en un contexto en donde han venido a la baja el número de atenciones en el IMSS nada más se dejaron de surtir, más de 22 millones de recetas, se negaron completamente 18 millones. Cada mes el IMSS emite 17 millones de recetas, entonces estamos hablando de que por más de un mes se dejó de dar medicamento”, expuso Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto.

A través de la revisión y solicitud a distintas entidades de gobierno en materia de salud, el colectivo de 81 organizaciones comprobó que una de cada diez recetas no se pudo surtir por diferentes razones.

“No nada más implica la compra, sino viene la planeación, el financiamiento, la adquisición de los medicamentos, el almacenamiento, la distribución, la disponibilidad”, comentó Andrés Castañeda.

El colectivo detectó también que entre 2018 y 2020 aumentó en un 40 por ciento el gasto de los mexicanos en temas de salud y entre 2020 y 2021 se dejaron de practicar medio millón de intervenciones quirúrgicas en relación con años como 2017, antes de la pandemia. Es el caso de Eva, que tuvo que esperar sin trabajar 4 meses más de lo programado para ser operada de la rodilla en el IMSS.

“Vine una vez a urgencias y me dijeron ‘tiene que hacer el proceso’, ya después me dieron largas; vine afortunadamente con un doctor que fue el que se movió para acelerar el proceso”, destacó Eva

A pesar de que las hospitalizaciones por COVID van a la baja, la falta de atención a otros tratamientos ocasiona retrasos hasta en las emergencias. Jorge cuenta que fue operado de ocho fracturas dos semanas después de haberse accidentado.

“Estuve varios días en urgencias, ayer me bajaron a operarme y están totalmente llenos, no es que no quieran ellos operar, es que es un caos”, aseguró Jorge Sonda, beneficiario del IMSS.

