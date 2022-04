Colectivas feministas se manifiestan frente a la FGR en CDMX por desalojo violento en Chimalhuacán

Colectivas feministas de Chimalhuacán se manifestaron a lo largo de la semana en el Estado de México y la Ciudad de México, después de un violento desalojo, la madrugada del pasado domingo en el Palacio de Justicia de ese municipio.

“Llegan ellos y me empiezan a violentarnos, a gasearnos a golearnos, a mi me golpearon la pierna, me aventaron un líquido que ardía y me aventaron gas en el oído, a algunas las escuchamos gritar, algunas nos protegíamos de esos golpes que nos estaban dando”, señaló Laura, activista.

“En lo poquito que pude apreciar es que se acercaron muchísimos policías, les empezaron a pegar; traían palos, traían toletes”, dijo Lidia, activismos y madre de víctima de feminicidio.

Es parte del relato que integrantes de colectivos feministas del Estado de México hicieron sobre el desalojo ocurrido la madrugada del domingo, en el Centro de Justicia de Chimalhuacán.

Su protesta, aseguran, era en apoyo a una mujer de nombre Irene, detenida la semana pasada por viajar en una motocicleta presuntamente robada.

“Ese policía me pegó a mí y de ahí él mando a las 4 policías a pegarme, todavía me enseñaron un papel que decía que mi moto era robada”, comentó Irene.

Denuncian que la mujer fue desaparecida varias horas y golpeada.

“La habían torturado los policías municipales; le tumbaron dos dientes cuando sale de la comandancia”, apuntó Laura, familiar de víctima de feminicidio.

Irene sostiene que ha sido perseguida desde 2019, cuando interpuso una demanda por supuesto abuso policial contra su hija menor de edad.

“Los policías se la llevaron hace dos años. Me la entregaron violada, torturada, me la entregaron drogada y hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron”, dijo Irene, activista y madre de familia.

La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por lesiones, en agravio de una mujer y en contra de tres policías de tránsito que habrían detenido a Irene esta semana; este martes, quedaron en libertad y serán capacitadas en materias de género y derechos humanos.

“Ahorita ya estamos tomando cursos, los elementos de derechos humanos ahorita ya vienen cursos en relación a género, ya se les empieza a capacitar bien para que su actuar de ellos sea, vaya mejorando cada vez en la vía pública”, dijeron.

Este jueves, colectivas feministas del Estado de México y la Ciudad de México se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República, exigiendo justicia para Irene y para las manifestantes que fueron desalojadas con violencia en Chimalhuacán.

Con información de Dafne Mora.

