Coldplay estrena espectacular video de ‘Humankind’, grabado durante conciertos en CDMX

La banda británica Coldplay estrenó el espectacular video de la canción ‘Humankind’, grabado durante los conciertos que ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX) en abril de 2022.

Al inicio del videoclip, la cámara hace un recorrido por las calles de la Ciudad de México y algunos de sus monumentos emblemáticos antes de dejar ver a los cientos de miles de fans que recibieron pulseras con luz, que eran controladas por la banda para poder iluminar de distintos colores el Foro Sol.

Las luces combinadas con los fuegos artificiales crearon un show espectacular.

Al subir el video a sus redes, Coldplay se refirió a los mexicanos como los mejores fans del mundo.

“Humankind video starring the best fans in the world”.