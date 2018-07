Colapso de carpa militar deja 22 heridos en California

Veintidós personas resultaron heridas el miércoles por el colapso de una carpa en una base militar en el centro de California, según las autoridades.

Accident on post but no reported fatalities. A helicopter landing kicked up wind that caused a tent structure to collapse. More to follow as we assess situation.

La corriente de aire provocada por los rotores de un helicóptero que estaba aterrizando arrancó la tienda de campaña, alrededor de las 21:30 horas del miércoles, explicó Amy Phillips, portavoz de la base de Fort Hunter Liggett.

El incidente causó 22 heridos, la mayoría de ellos de carácter leve, pero cuatro personas fueron trasladadas a hospitales, añadió. Los primeros reportes hablaban de hasta 30 heridos.

The majority of injuries are minor and are being treated on site in the field, or at the Troop Medical Clinic on post. Unit leadership should be contacting families as appropriate. We will continue to release updates on Facebook as details are confirmed. 2/2

