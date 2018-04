Colapsa hangar en aeropuerto de Houston por fuertes vientos

Un hangar colapsó en uno de los aeropuertos de Houston debido a ventiscas en el área que también dañaron aviones y esparcieron escombros.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que el martes hubo vientos de alrededor de 100 km/h (60 mph) en el Aeropuerto Hobby.

Las autoridades dicen que al parecer los vientos hicieron que el hangar de un terminal privado colapsara. El portavoz del aeropuerto Bill Begley dijo que la destrucción del hangar representa millones de dólares en daños. No se reportaron heridos.

ALERT Live view from Hobby Airport where a private hangar collapsed in strong winds overnight https://t.co/Drt73sYpmR pic.twitter.com/871NwceGVc

— AIRLIVE (@airlivenet) April 4, 2018