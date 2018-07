Colapsa un edificio en Miami Beach; hay un herido

Un edificio en primera línea de playa que iba a ser demolido en Miami Beach, Estados Unidos, se desplomó este lunes y al menos una persona resultó herida, informaron fuentes policiales y de los bomberos.

Imágenes transmitidas por televisión mostraron grúas y partes de la construcción diseminadas por el solar en medio de una nube de polvo.

Florida: Photo, Massive building collapse on Collins Ave in Miami Beach, Hatzolah and rescue personnel on scene, injuries reported pic.twitter.com/4tEPznxFTk

— Yiddish News (@YiddishNews) July 23, 2018