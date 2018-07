Colapsa edificio en construcción en India con 12 trabajadores adentro

Un edificio de seis pisos en construcción cerca de Nueva Delhi colapsó con al menos 12 trabajadores que se temen estén atrapados entre los escombros, informaron medios locales.

Equipos de rescate están trabajando para intentar hallar a los trabajadores que estaban adentro del edificio cuando se derrumbó, informó Press Trust of India (PTI), citando al jefe de bomberos regional Arun Kumar Singh.

Second team of #NDRF also reached and started rescue operation at Greated Noida where a building collapsed. pic.twitter.com/C00EV340Ke

El bombero indicó que varios rescatistas fueron desplegados en el lugar del derrumbe, en Greater Noida, una ciudad al este de la capital, según PTI.

Este es el último accidente de construcción que ocurre India, donde suelen ser laxos en la aplicación de las normas de seguridad y a menudo emplean materiales de baja calidad.

A six-storey building has collapsed into a near-by four-storey building #GreaterNoida‘s Shah Beri village under #Bisrakhpolice station limits on Tuesday night. The eyewitnesses say that while at least 50 people lived in the first buildin. @Uppolice @noidapolice pic.twitter.com/R8VXoZj2uB

— manish prasad (@followmkp) 17 de julio de 2018