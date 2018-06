Colapsa bodega en Kentucky con 18 mil barriles de whisky

Miles de barriles de whisky fueron destruidas cuando una sección de una bodega colapsó en una destilería en el corazón nacional del bourbon en Kentucky, Estados Unidos.

La bodega dañada en la destilería Barton 1792 en Bardstown, contenía unas 18 mil barricas y, al parecer, la mitad de éstas se dañaron, explicó el propietario de la destilería.

VIDEO: Here is another look from the sky as thousands of bourbon barrels are involved in a collapse at a Barton 1792 facility in Bardstown.

