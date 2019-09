Coladera que succionó a joven en Culiacán tenía denuncias desde el 1 de julio

Este jueves, la joven Alejandra, de 17 años de edad, murió en Culiacán, Sinaloa, luego de ser succionada por el respiradero en una coladera, mientras luchaba contra la corriente en una calle inundada.

Sin embargo, a Alejandra no la mató la lluvia, si no la negligencia de las autoridades que, aunque habían sido alertadas meses antes, no cerraron un boquete que se había formado en el respiradero de una coladera.

Alejandra tenía 17 años de edad y jugaba voleibal. (Noticieros Televisa)

Aproximadamente a las cinco de la tarde del jueves, el auto de Alejandra Terrazas y el de otras dos mujeres quedaron atrapados en la corriente de agua que se formó en el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán. En su intento por ponerse a salvo, la joven fue succionada por un respiradero de alcantarilla dañado y se perdió entre las aguas de un colector pluvial.

Elementos de Protección Civil estatal desplegaron un operativo para localizar a la joven.

Luego de 16 horas de búsqueda, el cuerpo de Alejandra fue localizado en un canal de aguas negras en la colonia Recursos Hidraúlicos, a dos kilómetros de donde ocurrió el accidente.

Alejandra tenía 17 años de edad, estudiaba el tercer año de preparatoria y jugaba voleibol con el equipo Guerreras Tigres.

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, refiere que desde el 1 de julio pasado había denuncias ciudadanas por el boquete y que no fueron atendidas

“Hubo un reporte oportuno de esto, hace unos días o un mes o dos meses, no lo atendieron, el Ayuntamiento tenemos responsabilidad en esto, estoy dispuesto a cumplir la obligación que haya e indemnizar también, vamos a ver qué hacemos en lo que corresponde en la negligencia de las personas que no atendieron la queja”, reiteró el alcalde.

El arquitecto Francisco Martínez llegó hasta el lugar del accidente, en la colonia Los Pinos, a reparar la fractura en el respiradero de la alcantarilla, también conocido como “boca tormentas”.

La tragedia tocó muchas consciencias, fue una decisión personal venir a apoyar a reparar este agujero, la pura albañilería con mil 500 se arregla, yo estoy garantizando que aquí no va a volver a haber nadie que se caiga”, aseguró.

