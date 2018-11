Colaboradores de Presidencia agradecen a Peña Nieto apoyo durante el sexenio

El staff de la Jefatura de la Oficina de Presidencia, encabezado por el vocero Eduardo Sánchez, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto su apoyo y gratitud durante el sexenio que está por concluir.

En su último mensaje a medios, Sánchez Hernández destacó que este ciclo que está por concluir los llena de alegría, pero también de nostalgia y que hace 6 años, Enrique Peña Nieto tuvo el “alto honor” de recibir el voto mayoritario de los mexicanos que lo llevaron a la Presidencia de la República, contrario a ellos que fueron invitados a colaborar por llamado del mandatario.

Nosotros sus colaboradores llegamos a nuestras posiciones no por voluntad popular, sino por invitación del Presidente de la República y es por ello que queremos expresarle nuestra gratitud”, dijo Eduardo Sánchez.

El vocero de Presidencia enfatizó que Peña Nieto siempre les brindó un trato caballeroso y su disposición permanente a escuchar sus propuestas y puntos de vista, pero sobre todo por tener derecho a disentir de los puntos de vista del Presidente.

El Presidente no nada más fue abierto a la crítica de los ciudadanos, él siempre nos animó a expresar desacuerdo, argumentar, contraproponer. Tuvimos libertad absoluta de hacerlo y eso siempre se agradece. El presidente nos apoyó invariablemente porque él entiende la lealtad de ida y de regreso. Y no en pocas ocasiones pagó como suyos errores y fallas que fueron de nuestra exclusiva responsabilidad. Por ello y mucho más, sus colaboradores no tenemos más que motivos de agradecimiento con él. Gracias señor Presidente por la oportunidad de colaborar codo con codo con usted”, destacó.