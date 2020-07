Coincidencia, detención de César Duarte durante vista de AMLO a EEUU: Martha Bárcena

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, y el director General para América del Norte de la Cancillería Mexicana, Roberto Velasco, sostuvieron que fue una sorpresa para el gobierno mexicano la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, este miércoles, que coincidió con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington D.C.

Te recomendamos: César Duarte, exgobernador de Chihuahua, comparecerá este viernes en EEUU

“Los tiempos de la detención, sí, el anuncio oficial del Departamento de Justicia fue a las 18:43 horas y nos avisaron quizás unos minutos antes, una media hora antes que ya estaba formalmente, que había sido detenido en el estado de Florida, en uno de los suburbios de Miami, lo que se hizo fue una detención con fines de extradición”, indicó Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.

“Fue una coincidencia derivada de una solicitud y de un proceso legal que es ampliamente conocido, nadie de nosotros determinó cuándo iba a ser detenido y honestamente dudo mucho también que el Departamento de Justicia pueda, digamos, planear sus operaciones policiacas en función de nuestras necesidades políticas”, refirió Roberto Velasco, director General para América del Norte de la SRE.

En una conferencia de prensa ofrecida a la fuente presidencial que acompañó al presidente López Obrador durante su primera gira por el extranjero, el director General para América del Norte confirmó que en el marco de esta visita el gobierno estadunidense entregó documentos y materiales que prueban si el gobierno mexicano sabía o no del Operativo Rápido y Furioso.

“Sí, en efecto, se recibió la respuesta. Confirmó el Embajador Landau. Se turnó lo que fue recibido en México, por parte de la Embajada, ya a la Fiscalía General de la República y pues vamos a estar en los próximos días informando ya sea la propia FGR o nosotros, viene acompañada de una serie de materiales, tenemos que hacer un análisis primero”, indicó Roberto Velasco, director General para América del Norte de la SRE.

Tras haber acompañado al presidente López Obrador al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan que lo trasladara a Miami, para continuar su viaje de regreso a la Ciudad de México, la embajadora Martha Bárcena informó de las pruebas COVID que le realizaron al presidente, a ella y al jefe de la Ayudantía, para ingresar a la Casa Blanca.

“Al pesidente, a mí, a Daniel Asaf en la residencia, y las medidas sanitarias al presidente, las pruebas fueron aplicadas por médicos mexicanos, al presidente de México solamente se acercaron médicos mexicanos”, dijo Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.

Apuntó que el presidente López Obrador escribió un mensaje de puño y letra en el Libro de Visitas de la Casa Blanca y que hubo un esquema negociado entre ambos gobiernos para cada actividad de la agenda de trabajo.

“El esquema del Jardín de las Rosas fue un esquema que negociamos con muchísimo detenimiento con las autoridades estadunidenses. Tanto la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, como el Departamento de Estado”, refirió Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.

En las instalaciones del Instituto Cultural Mexicano, en Washington D.C., la embajadora detalló que el tema migratorio estuvo fuera de la agenda.

En tanto, Roberto Velasco afirmó que el muro tampoco fue tema en la Casa Blanca.

“Pues no, realmente no. Lo que acordamos, y es resultado de 18 meses de construir una relación enfocándonos en los puntos de entendimiento, esto es como una relación de amistad o de pareja… si uno tiene una esposa a la que no le gusta el fútbol, y uno insiste todo el día en hablarle de fútbol, pues no va a acabar bien la cosa”, dijo Roberto Velasco, director General para América del Norte de la SRE.

La embajadora acotó que poner fin o no al Programa Daca, que permite a 700 mil jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers” permanecer en Estados Unidos, sólo depende del Congreso de Estados Unidos, y que probablemente quede resuelto hasta el próximo año.

Con información de Sarahí Méndez.

Rar