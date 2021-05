Cofepris retrasa liberación de vacunas CanSino, podría hacerse ajustes a calendario previsto

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reveló que un lote de 856 mil 900 vacunas del laboratorio Cansino para personal educativo no fue liberado esta semana porque no se concluyó su proceso de 15 pruebas o más de la regulación sanitaria.

“Si no pasan esas 15 pruebas o las adicionales no salen para uso, sencillamente no salen, en este caso no es que se hayan encontrado en mal estado, sencillamente no se terminó el proceso técnico. Se queda retenido y en los próximos días ya Cofepris nos dirá si se libera y donde lo usaremos, es posible que el calendario que originalmente teníamos contemplado tengamos que hacer ajustes y alguna entidad federativa se posponga posiblemente para la siguiente semana”, Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.