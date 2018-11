Cofepris libera primer paquete de productos con cannabis

La Comisión Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) liberó el primer paquete de 38 productos con cannabis (marihuana). De este total, 21 son suplementos, nueve cosméticos, seis alimentos y dos materias primas.

Durante la presentación, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, precisó que a la fecha se recibieron 43 solicitudes, pero solamente 38 productos cumplieron los requisitos y serán comercializados, exportados o importados por siete empresas nacionales y extranjeras.

Cofepris libera primer paquete de productos con marihuana (Twitter @COFEPRIS)

Las compañías con capital mexicano autorizadas son CBD Life, CBD Science, Endo Natural Labs y Farmacias Magistrales, además de Med Mex y Aceites Orgánicos de América (de capital estadunidense) y la española Finat México.

El titular de Cofepris declaró que “hoy es un día histórico para México (…) a partir de la emisión de los lineamientos del 30 de octubre hemos ya recibido un total de 43 solicitudes de cannabis, de estas 38 cumplen al 100 % con base en lo establecido en los lineamientos y que no han superado el 1% de THC.

Desde enero está listo el reglamento para la siembra, cosecha y cultivo de marihuana en México con fines medicinales y científicos. Sánchez y Tepoz advirtió que la Cofepris cuidará y orientará a la población para que no consuma productos con cannabis de mala calidad y que pongan en riesgo la salud e incluso la vida.

No hay que irnos con la finta, no porque nos comamos un panecillo que contenga cannabis vamos a pensar que nos está generando un efecto psicoactivo. No, la realidad es que todos y cada uno de los productos que contengan cannabis vamos a cuidar que no genere el efecto psicoactivo, si es que no tienen THC y los que generen efecto psicoactivo, que tendrían que ser medicamentos, vamos a cuidar que tengan condiciones de calidad, seguridad, y eficacia para que los ciudadanos los puedan consumir de manera segura y sin duda, con suficiente información”, detalló el titular de la Cofepris.