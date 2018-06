PAN expulsará a Cordero por hacer trabajo sucio al PRI: Zepeda

Ernesto Cordero será expulsado próximamente del Partido Acción Nacional (PAN) por violar los estatutos del partido. Él es que le hace actualmente el trabajo sucio al Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró el dirigente nacional panista, Damián Zepeda.

Zepeda adelantó que el senador, Ernesto Cordero, no es el único; el PAN prepara la expulsión del partido de varios militantes, todos aquellos que no apoyen a Ricardo Anaya, indicó.

El dirigente panista dijo que haga lo que haga el PRI, es imposible que gane la elección presidencial.

Ernesto Cordero hace mucho tiempo que no representa al Partido Acción Nacional. Como todos ustedes saben, el pacto con el PRI son ellos quienes con sus votos le dieron la Presidencia del Senado. Se ve que él ha venido saliendo bastante caro ese apoyo. Él tiene desde hace tiempo ya un proceso de expulsión en el partido… Él está haciendo el trabajo sucio al PRI. Sin duda alguna se presta a este juego y creo yo que lo mandan por delante, para hacer lo que no hace de manera directa… Varios tienen proceso ya abierto, todo aquel que apoye a otro partido político y a otra candidatura estará fuera del PAN, no tiene espacio en el Partido Acción Nacional”, aseveró Zepeda.