Cocodrilo sorprende a visitantes de laguna La Alameda, en Coatzacoalcos

Un cocodrilo sorprendió a los visitantes del parque La Alameda, en Coatzacoalcos, al salir del estanque a tomar el sol. A diferencia de los otros ejemplares que llegan a las ramas de los árboles o se quedan a orillas del estanque, este cocodrilo fue encontrado por un deportista arriba de la barda donde algunos de los visitantes suelen sentarse.

David Esponda Cruz, director de Protección Civil, explica: “No es la primera vez que salen, de manera esporádica salen de la laguna, brincan la bardita que hay y se asolean. Y posterior a eso se vuelven a regresar a la laguna, y se van y se retiran. Hasta ahorita no han agredido a nadie”.

Al ser esta laguna el hábitat de los animales, salen a tomar el sol. Por eso las autoridades recomiendan no dejar a los niños solos, ni que se introduzcan a ese estanque.

David Esponda Cruz, director de Protección Civil, detalla: “A la gente que acostumbra a venir a pasear a La Alameda, que tome las medidas de precaución necesarias. Que no se acerque si lo ve, que no lo molesten, que no le tiren objetos, que no lo quieran espantar, el animalito se va a ir tranquilamente”.

Por lo pronto ya se analiza la posibilidad de colocar alguna malla alrededor de la laguna para reducir los riesgos, sobre todo para los menores de edad.

Los encargados de La Alameda aseguran que en esta laguna hay en promedio tres cocodrilos machos, el número de hembras no se ha determinado.

Con información de Graciela Gómez

MLV