Coahuila anuncia que ya no recibirá más caravanas de migrantes

El gobierno de Coahuila rechazará la deportación de migrantes a México por la entidad y también las caravanas que intenten cruzar por su territorio hacia los Estados Unidos.

“Nosotros como estado ya dijimos que no vamos a aceptar ninguna caravana, como caravanas ya no porque no podemos atenderlas bien, entonces bueno eso, pienso que ha servido porque ya no ha habido caravanas, pero sí nos siguen llegando por el desierto, por, hasta por avión a Piedras Negras, etcétera, muchos migrantes que quieren hacerlo. No es tanto la preocupación esa, la preocupación es los retornados que vienen de Estados Unidos”, indicó Jesús María Fraustro Siller, secretario de Gobierno en Coahuila.

El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, mostró preocupación por este fenómeno migratorio que ha provocado muerte al intentar cruzar el Río Bravo.

“Entre Eagle Pass-Piedras Negras 18 personas han perecido, de ellos 4 han sido niños, durante los primeros, estos 6 meses del año”, expuso Claudio Bres Garza, alcalde de Piedras Negras, Coahuila.

Reiteró que tanto Piedras Negras como Acuña ya no tienen capacidad, ni recursos para recibir más migrantes.

AMLO reacciona

El presidente López Obrador reaccionó a esta posición de no recibir caravanas de migrantes.

“No debe de alentarse el rechazo a migrantes, la xenofobia, no rechazar al extranjero, no es humano. No nos gusta que traten mal a nuestros paisanos y los defendemos. ¿Cómo vamos nosotros a tratar mal a los que por necesidad pasan por nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo? Ya basta, eso tiene que ver con el conservadurismo rancio. Molesta. No debemos de maltratar a los migrantes. Y no me importa que no les guste a muchos, porque a la pregunta sobre el trato a migrantes la mayoría de la gente, que es muy lamentable, está diciendo que no se les tenga consideración. Eso no es México, eso no tiene que ver con nuestra tradición de fraternidad, de solidaridad”, dijo el presidente López Obrador.

Otro estado, Tamaulipas, también advirtió que no asumirá ningún compromiso de instalar centros, estaciones de detención o custodia de migrantes.

Con información de Juan Andrés Martínez.

LLH