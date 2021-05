Coahuila, primera entidad en aplicar vacunas COVID-19 en adultos de 40 a 49 años

El estado de Coahuila es la primera entidad en el país, en comenzar con la aplicación de vacunas contra COVID-19 en adultos de 40 a 49 años de edad.

Te recomendamos: Cofepris autoriza uso de emergencia de la vacuna Johnson & Johnson contra COVID-19

En esta primera etapa serán vacunados los habitantes de 4 municipios Sabinas, Francisco I. Madero, General Cepeda y Arteaga.

Sandra Gámez, de 44 años de edad, llegó muy temprano al módulo de vacunación instalado en Ciudad Universitaria de Arteaga.

Dice que le sorprendió la organización y la poca gente que acudió a vacunarse.

“Nervios nada más, estoy muy nerviosa y pensé que me iba a doler, pero no ya pasó y pues que vengan a aplicarse su vacuna”, aseguró Sandra Gámez, vacunada.

Lupita llego al centro de vacunación en Silla de ruedas, tiene 48 años de edad y padece epilepsia.

Hoy su familia la llevó a vacunarse después de más de un año de encierro y de extremar cuidados para evitar que enfermara de COVID-19.

A diferencia de las otras jornadas de vacunación para mayores de 60 y 50 años, en esta ocasión se pudo observar una menor cantidad de gente que acudió por la vacuna.

“Si la recomiendo, porque luego piensa uno no, no me la voy a poner, pero luego después es de que se arrepiente uno no, mejor que vengan a ponérsela”, aseguró María del Rosario Hernández, vacunada.