CNTE mantiene séptimo día de paro en Chiapas

En Chiapa, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pertenecientes a las secciones VII y 40 del estado realizaron una marcha en Tuxtla Gutiérrez, como parte de sus acciones durante el séptimo día de protestas y paro de labores.

El contingente partió del Parque Chiapasiónate y caminaron hasta el primer cuadro de la ciudad donde mantienen un plantón indefinido desde el pasado cuatro de junio.

En la marcha, además de trabajadores de la educación, participaron estudiantes de las diferentes normales rurales de la entidad.

La marcha forma parte de los acuerdos de la Asamblea Estatal en el marco de las peticiones de una mesa de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El paro indefinido de labores afecta a más de 233 mil alumnos de kínder, primaria y secundaria, según datos de las autoridades educativas del estado.

Acusan a Gobierno de Oaxaca de favorecer a la CNTE

Este lunes, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del Estado de Oaxaca acusó al Gobierno de la entidad de favorecer a los miembros en paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

No le interesa aplicar la ley, no le interesa al Gobierno de Oaxaca, si así fuera, ya lleva dos años como gobernador y yo desconozco si ha habido un sólo profesor cesado por no trabajar. Está con ellos, está con ellos, no hay de otra, tan es así que no ha recibido a los padres de familia, nosotros hicimos un escrito, que queríamos tener una audiencia con él cuando tomó protesta y nunca nos contestó. Nosotros como padres de familia estamos luchando contra dos grandes entes, la coordinadora y el Gobierno del Estado”, explicó Alfonso Soriano, miembro Consejo Estatal de Participación Social en la Educación Estado de Oaxaca.

En conferencia de prensa, señalaron que los miembros de la coordinadora tienen exigencias como que el gobierno estatal les construya hoteles y les entregue autos de lujo.

En la antesala del tercer y último debate de candidatos a la Presidencia, les enviaron un mensaje.

¿Que le pedimos a todos los candidatos?, que defienda por encima de todo el derecho a la educación que merecen nuestros niños, eso es lo único que les pedimos a ellos, no permitamos que sigamos con este rezago”, señaló Luisa García, presidenta Consejo Estatal Participación Social en la Educación Estado de Oaxaca.

Añadieron que hay zonas del estado donde los padres de familia ya se están organizando para vigilar las escuelas.

En este momento nos están reportando de varios lugares, en la costa de Oaxaca, sobre todo, que los padres de familia ya se organizaron, inclusive están cuidando, comentaron, con armas para que no sean violentados sus derechos”, comentó Alfonso Soriano.

Exhortaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que defienda el derecho a los servicios educativos de los niños.

Exigen al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que vigile que no se cancele la aplicación de exámenes para ingreso, promoción o permanencia ya que, dijeron, existe el rumor de la entrega de plazas a través de la presión-negociación.

A la Secretaría de Educación Pública (SEP) le solicitan no contratar a personal que no cumpla con los lineamientos estipulados en la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Señalaron que los padres en Oaxaca no quieren más a los docentes faltistas.

Con información de Juan Álvarez

