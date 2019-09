CNTE bloquea accesos peatonales a Cámara de Diputados

Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un bloqueo en los accesos peatonales del Palacio Legislativo de San Lázaro, en busca de que se tomen en cuenta sus propuestas para las leyes secundarias en materia educativa.

Los integrantes del magisterio arribaron alrededor de las 7:00 horas y antes de las 8:00 empezaron los bloqueos sobre los accesos de la calle de Emiliano Zapata, mientras que los de Sidar y Rovirosa aún se mantenían libres.

CNTE bloquea accesos a Cámara de Diputados (Mario Jasso/Cuartoscuro)

El martes 17 de septiembre, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, dijo que se trabaja para establecer un protocolo interno que permita mantener las actividades legislativas sin pausas.

También aclaró que nunca se pedirá la intervención de la fuerza pública para reprimir la protesta, pues se trata de hacer que conviva el derecho a la libre manifestación con el libre tránsito.

Mario Delgado confirmó que la reunión de comisiones está prevista para las 11:30 horas.

En el Palacio Legislativo se confirmó que a las madres de familia que tienen a sus hijos inscritos en el Centro de Desarrollo Infantil, se les dio la instrucción de que no se presenten este miércoles, ante el riesgo de que sean bloqueados todos los accesos como ocurrió el jueves anterior.

Por la mañana, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el bloqueo que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados.

AMLO dijo que tienen derecho a manifestarse porque estamos construyendo una democracia donde se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Sin embargo, pidió que cada quien se haga responsable de sus actos.

Un día antes, López Obrador también se refirió a la CNTE y dijo que cuando se dialoga para resolver conflictos todos deben asumir su propia responsabilidad.

Que los movimientos sociales se corrijan con los movimientos sociales, que el contrapeso sea la misma opinión pública. Que se procure no usar la fuerza, parece idealismo, ingenuidad, pero no. Ya en estos tiempos, que hay mucha madurez en los ciudadanos, en la gente, cuando se exagera, cuando no hay razón, cuando no se argumenta, cuando no se lucha por una causa justa, la misma gente, el mismo pueblo corrige”.