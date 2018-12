Investigan amenaza de bomba a oficina de CNN en NY

La Policía de Nueva York investiga este jueves por la noche una amenaza de bomba a una oficina de la cadena de noticias CNN en Manhattan.

La amenaza se recibió en el edificio de Time Warner ubicado en el número 25 de Columbus Circle la noche del jueves, indicó la policía.

CNN dijo que se activaron varias alarmas para evacuar la redacción poco después de las 10:30 de la noche.

En un tuit, Brian Stelter de CNN dijo que se evacuaron las oficinas y que la cadena transmitía un programa pagado.

The NYPD is investigating a bomb threat near CNN NYC’s office at Columbus Circle. Due to the threat, the office has been evacuated. Right now CNN is airing taped programming due to the disruption.

— Brian Stelter (@brianstelter) 7 de diciembre de 2018