CNDH recibe primera queja por operativo fallido en Culiacán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió la primera queja de un civil que se dijo afectado durante el operativo realizado el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa.

Te recomendamos: Culiacán, Sinaloa, en reconstrucción tras balaceras

La dependencia no ha desplegado personal en la zona y aún analiza si abrirá una investigación.

Yo creo que se tiene que plantear una investigación seria, objetiva, imparcial, neutral que establezca que los mexicanos podamos conocer como un derecho a la verdad lo que aconteció, cuando se hace un mal diseño, un operativo mal planeado se lesionan derechos, la CNDH recibió no recuerdo si viernes o sábado un escrito de manera digital donde nos piden iniciar una queja, vamos a ver si la ratifica, no hemos iniciado de oficio, no está exento de que podamos iniciar”, señaló Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.