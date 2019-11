CNDH presenta diagnóstico de cárceles en México

Falta de personal, falta de actividades laborales y de capacitación, deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene en dormitorios, falta de programas para la prevención de adicciones, presencia de actividades ilícitas, cobros indebidos y autogobierno, son sólo algunos de los problemas que encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los centros penitenciarios estatales del país.

Además, en 16 de 17 cárceles federales hay insuficiencia de personal, y la falta de protección a la salud es un problema generalizado, carecen de personal médico y medicamentos. Hay deficiencia de atención a personas mayores, faltan también de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas.

Son resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia, si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario. Los centros penitenciarios, si no se vigilan y atienden adecuadamente, pueden ser focos rojos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y paradójicamente, impunidad. Hay una brecha enorme entre las normas y la realidad, el estado de Derecho en México es débil, uno de sus brazos o sus efectos es la impunidad, el otro brazo es la corrupción, es un tentáculo. ¿Qué se tiene que hacer?, una política integral”, destacó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En general, las cárceles en el país están calificadas por arriba del 7.

Específicamente las cárceles en la Ciudad de México resultaron con calificación general de 7.52; los centros con las más bajas calificaciones fueron el Reclusorio Varonil Oriente, Norte y Sur.

El Ombudsman dijo que se debe revisar bien quien debe permanecer en prisión.

“No quiere decir que se deje en egreso a personas que deban estar internas, de ninguna manera planteamos eso, por eso hay reglas, lo que sí, estamos a favor de la prisión preventiva justificada, ¿Qué significa?, que cualquier delito que ponga en riesgo el proceso o que pueda evadir la justicia la persona, puede ser motivo de prisión preventiva, pero justificada, pero recientemente se le está apostando a la prisión preventiva oficiosa que no tiene margen de discrecionalidad”, señaló Luis Raúl González Pérez.

Finalmente, y en otro tema, ante la pregunta de la terna que debe analizar el Senado de la República para su sustitución, el aún presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que justo el Senado tiene el juicio de la historia para el futuro de la defensa de los derechos humanos.

