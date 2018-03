CNDH: México necesita más seguridad, pero no a cualquier costo

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo que México necesita más seguridad, pero no a cualquier costo. Señaló que el balance general de derechos humanos no es favorable, al hacer entrega del Informe de Actividades 2017 en la residencia oficial de Los Pinos.

“México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos, tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.

González Pérez dijo que las repercusiones que este entorno genera en México y su sociedad trascienden las afectaciones económicas de quienes han sufrido daños en su patrimonio o han tenido que realizar gastos adicionales para buscar, por sí mismos, la protección y garantía que las autoridades no les pueden brindar.

“El sufrimiento derivado, de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que han sido forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad, o que han sido víctimas de algún delito, es algo que no se puede cuantificar ni reparar, son saldos de dolor e impunidad”, dijo el presidente de la CNDH.

Afirmó que el miedo y los alcances de la violencia generan desesperanza en la sociedad, distanciamiento de las instituciones y desconfianza en las autoridades.

Luis Raúl González Pérez recordó que en 2017 se registró la cifra más alta de homicidios de los últimos 20 años y destacó que la cifra podría ser mayor a la registrada por autoridades, porque una misma carpeta de investigación puede estar vinculada a más de una víctima.

Dijo que sin seguridad no puede haber vigencia real de los derechos fundamentales y que, sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad adoptadas no pueden ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria. “Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo, ni por cualquier medio”, dijo.

Con información de FOROtv

MLV