CNDH abre investigación por decesos en hospital de Pemex; familiares acusan negligencia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación de oficio por la muerte de dos pacientes, y por las decenas de afectados por el suministro contaminado del anticoagulante en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco.

Por su parte, Pemex actualizó que 52 derechohabientes continúan bajo seguimiento médico, 17 se atienden de manera ambulatoria y 30 permanecen hospitalizados y estables, mientras que hay cinco en terapia intensiva y seis ameritaron su traslado a la Ciudad de México.

Tras estos hechos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell habló de la investigación que se sigue al respecto.

Este es un evento en el que un medicamento contaminado, no caduco, no confundir caduco con contaminado, potencialmente, causó un daño por infección, esto está en una investigación sanitaria, epidemiológica, médica y próximamente, muy posiblemente, de carácter pericial”, informó López-Gatell.

Sin embargo, la situación que viven pacientes y familiares en el Hospital Regional continúa mermando su salud y su calidad de vida.

Salvador Córdova Díaz, de 75 años de edad, ingresó al Hospital Regional de Pemex, el pasado 15 de febrero, para una recolocación de catéter y continuar con sus terapias de diálisis peritoneal, esté miércoles fue declarado con muerte cerebral.

La bacteria aquí la adquirió no la trajo, mi papá vino por una transfusión sanguínea y me lo entregan muerto, prácticamente, ahora tiene muerte cerebral”, agregó.

Los familiares de Salvador denuncian que directivos del Hospital los están obligando a firmar un alta voluntaria.

Nos dijeron que lo llevemos a la casa para que allá muera, hasta eso no quieren esperar para agotar otros medios, hay una negligencia médica y no lo quieren reconocer”, aseguró Agustín, familiar.

Desde la medianoche del martes se incrementaron las medidas de seguridad en el Hospital Regional de Pemex, al menos una docena de guardias especiales pertenecen a la subdirección de salvaguarda estratégica de Petróleos Mexicanos, mismos que se encuentran al interior y exterior del hospital portando armas de grueso calibre, chalecos antibalas y equipo táctico.

Dentro de este, médicos informan a los familiares de los pacientes que la emergencia con las diálisis no solo pudiera estar relacionada con una bacteria.

Doña Ulda Antonio Enríquez lleva siete días esperando que el angiólogo atienda a su esposo, Vicente Contreras Parra, para cambiarle el catéter que se contaminó al ponerle la heparina sódica; anoche, fue trasladado a un hospital privado para hemodiálisarlo, pero no aguantó la sesión.

Así se encuentra desde anoche, regresamos de su hemodiálisis, él ahorita no tiene temperatura, no tiene presión alta, pero si está muy cansado, está muy agotado; yo lo que pido es que lo vengan a ver, urgentemente, para que vean el catéter, si lo van a cambiar o no lo van a cambiar que me digan qué se hace porqué se está pasando el tiempo y no veo mejoría para él”, mencionó Ulda Antonio Enríquez, familiar de paciente infectado.