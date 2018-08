CNA advierte altas probabilidades de concluir negociación del TLCAN

El CNA ve altas probabilidades de concluir la negociación del TLCAN en las próximas semanas.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), quien participa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el capítulo agroalimentario, expresó que hay 50% de probabilidad de que en las próximas dos semanas y media se arregle con éxito el acuerdo comercial.

“Tenemos altas probabilidades de concluir. ¿Qué porcentaje? Nosotros estamos visualizando un 50-50, va a depender de la voluntad del presidente Donald […] México no va aceptar un mal tratado”, afirmó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

Expuso que los agroproductores mexicanos quieren un mercado de alimentos sin aranceles, sin cuotas, vigente para los próximos 25 años y de ninguna manera aceptarán la propuesta de Estados Unidos de dejarle comprar a México cuando su estación del año les favorezca.

Garantizó que los empresarios agropecuarios de nuestro país han hecho Alianza con sus homólogos estadounidenses para mantener las condiciones actuales del TLC.

“Tenemos grandes aliados en los exportadores de carne de cerdo, la pasta de soya, en el tema del maíz, en el tema del arroz, en el tema del trigo, creo que el sector agroalimentario norteamericano es nuestro mejor aliado […] les mandamos ensaladas, nos mandan granos, nos necesitamos”, señaló De la Vega.

Añadió que después de 9 rondas de renegociación, el TLC lleva un 90% modernizado y está en el alto nivel y en la voluntad política de los presidentes de México y Estados Unidos y del primer ministro de Canadá concluir el acuerdo.

Cuestionado sobre si sienten los empresarios mexicanos presión de Estados Unidos de cambiar un capítulo que ellos quieren por otro que no, el líder del Consejo Nacional Agropecuario respondió:

“No vamos a ser moneda de cambio […] los tres países desde la parte privada no queremos intercambios de sectores, no lo pediríamos y no lo vamos a ceder nosotros para otro sector de la economía”.

Entrevistado en la Expo Alimentaria 2018, añadió que Canadá está en proceso de acercarse a la renegociación del TLCAN.

(Con información de Guadalupe Flores)

