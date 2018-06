Clouthier, Castañeda, Nuño y Torres analizan el tercer debate presidencial

En la mesa de análisis del tercer y último debate presidencial, conducida por Carlos Loret de Mola, participaron los coordinadores de campaña de los cuatro candidatos presidenciales. De la misma forma en que Ricardo Anaya insistió al preguntarle a Andrés Manuel López Obrador si otorgó un contrato millonario sin licitación cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el coordinador de campaña de Anaya cuestionó a la coordinadora del tabasqueño, Tatiana Clouthier.

Muy sencillo: sí o no le otorgó 150 millones de pesos en contratos al ingeniero Rioboó sin licitación. Éste es el ingeniero que después licitó para construir las pistas del aeropuerto nuevo y cuando no le dieron el contrato y entonces se enojó y convenció a López Obrador que no había que hacer el aeropuerto ahí”, dijo Jorge Castañeda.

Tatiana Clouthier respondió:

Te digo, no tengo yo la información para poder responder en este momento…” Como López Obrador”, dijo Castañeda. No, no, yo te digo, no tengo la información para poder responder eso. Lo que yo tengo en este momento conmigo es la parte esta que se adjudica para la parte del diseño propio del proyecto”, añadió Clouthier.

Y en seguida, el incremento del precio de la gasolina.

Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade dijo: “Ricardo Anaya, ahora sí se pasó, Jorge, porque mintió de calle, la voló del parque. Cuando Ricardo Anaya muestra y dice “yo voté en contra de la liberalización del precio de la gasolina” mostró un documento falso. Se votó en la Ley de Hidrocarburos. Ricardo Anaya estaba de licencia y su suplente votó a favor”.

Jorge Castañeda, coordinador de campaña de Ricardo Anaya respondió: “Votó claramente en contra de la Ley Hacendaria cuando le tocó votar, y cuando la Ley de Hidrocarburos, no votó porque no estaba ahí”.

Jorge, te ves mal neceando tanto”, señaló Castañeda.

Y sobre un supuesto pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así fijaron posturas.

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador:

Diego Fernández de Cevallos reitera el día de ayer que habría que unirse con quien tuviera que unirse, no importaba si fuera el PRI, el presidente o el que fuera para combatir a la no llegada de Andrés Manuel López Obrador”.

Jorge Castañeda, coordinador de campaña de Ricardo Anaya:

La mejor prueba del pacto es lo que ha dicho López Obrador. Él ha dicho que va a perdonar o que ya perdonó a Enrique Peña Nieto, que no va a investigar el pasado”.

Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Meade:

Es la feria del absurdo, es nada más escucharlos, escuchar a Tatiana y escuchar a Jorge, los dos argumentando exactamente lo opuesto, según Tatiana lo que hay es el famoso PRIAN y ahora Jorge agarró la misma moda”.

Enrique Torres, coordinador de campaña de Jaime Rodríguez Calderón:

Después de ver esto y verlo todos los días, verlo por años, se me hace tan difícil pensar que realmente haya un número importante de gente que piense que este país realmente va a resolver sus problemas con alguna de estas opciones. Lo veo muy difícil”.

También estuvo sobre la mesa el caso Odebrecht.

Tatiana Clouthier dijo:

Los únicos dos países que no han hecho nada para atender el tema de corrupción propiamente son México y Venezuela. -¿A Lozoya lo van a perdonar o no, Tatiana? Es buena pregunta, no lo estaría señalando en este momento. Estamos pensando que se haga ese seguimiento y se haga esa investigación”.

Aurelio Nuño agregó:

Quienes tienen que responder las preguntas de Odebrecht es Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriú, a quien le propuso como su supuesto secretario, él y su familia son los socios de Odebrecht”.

Enrique Torres señaló:

A todas las acusaciones que se han estado haciendo, yo les creo todas, porque aparte se conocen muy bien, tienen toda la vida conociéndose, se conocen las tripas de lo que han hecho y deshacen sobre todo los candidatos y los partidos”.

El coordinador de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón ahondó sobre la propuesta de su candidato de eliminar el salario mínimo.

Hay una evasión de pago de derechos porque hay miles, creo que millones de trabajadores en el país que están dados de alta. Eliminar el salario mínimo como referencia, el salario mínimo nadie vive con un salario mínimo, con 100 pesos diarios no vive nadie”.

Enrique Torres agregó que el gobierno de ‘El Bronco’ entregaría a las autoridades al presidente Enrique Peña Nieto, en caso de encontrar elementos.

Jorge Castañeda, del equipo de Ricardo Anaya, dijo no meter las manos al fuego por la autenticidad del video en el que se vincula al candidato del Frente con los hermanos Barreiro en presunto lavado de dinero, pero sí por su candidato.

Aurelio Nuño, del equipo de Meade, afirmó que su candidato genera empleos y está a favor de la educación y la salud, a diferencia de Andrés Manuel.

Y Tatiana Clouthier, del equipo del tabasqueño, dijo que un pacto entre su candidato y el presidente Peña Nieto es, como dice Anaya, insultante e inaceptable.

Con información de Sarahí Méndez

MLV