Clínica estética afirma que influencer murió por consumo de sustancias, familia lo niega

Odalis Santos, una joven fisicoculturista e influencer, murió mientras se realizaba un procedimiento para reducir la sudoración en las axilas en una clínica ubicada en Guadalajara, Jalisco. Sus familiares denuncian negligencia, la clínica asegura que había ingerido sustancias.

Como un acto de protesta por la muerte de la atleta e influencer, Odalis Santos, por presunta negligencia, familiares y amigos caminaron en silencio con una playera blanca con la imagen de la joven de 20 años, detrás de la carroza fúnebre que trasladó el cuerpo de la atleta al panteón donde fue sepultada.

En días pasados la fisicoculturista anunció que se sometería a un procedimiento en una clínica de nombre Skin Piel, localizada en Guadalajara, para reducir el sudor.

El martes, la joven ingresó a la clínica para comenzar el procedimiento. Al momento de aplicarle la anestesia, aseguran, comenzó a ponerse mal.

“Cuando llegué ya estaban estacionados dos ambulancias ahí afuera. Y ya ahí se me acerca una persona, pues que me dice que Odalis estaba en preparación, así fue como me lo dijo en preparación para el tratamiento y que empezó a tener convulsiones y cayó en paro respiratorio”, enfatizó Víctor Gómez Carreño, entrenador de Odalis.