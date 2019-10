Frente frío 7 provoca temperaturas congelantes en Chihuahua

Este viernes, los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, amanecieron con una sensación térmica de cuatro grados centígrados bajo cero y en otros 30 municipios del estado se reportaron temperaturas congelantes provocados por el ingreso del frente frío número siete de la temporada.

Te recomendamos: Frente frío 7 provocará marcado descenso de temperatura en el norte de México

Protección Civil tuvo que abrir un albergue para que 48 personas, 44 hombres y 4 mujeres, se protegieran del frío congelante en pleno otoño.

No pues maravilloso, si no, no hubiéramos amanecido, con este frío que está si gracias a dios que hay estos centros para venir a refugiarse, porque las noches están muy frías ya ahorita”, dijo Mario, ciudadano.

“No pues bastante, mira, aquí amanecimos muy heladitos ahora. Sí que no esté tan bravo el frío porque pues hay que trabajar todos los días, tenemos que levantarnos temprano”, señaló Eder Cárdenas, ciudadano.