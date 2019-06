Onda tropical número uno provoca oleaje elevado en Acapulco

La onda tropical número uno, en el Pacífico Mexicano, genera lluvias moderadas, neblina, oleaje y nublados en gran parte del estado de Guerrero.

Durante la madrugada, se reportaron lluvias en municipios costeros, sin que se registraran afectaciones.

Hasta el momento han sido ligeras, no han ocasionado daños en la ciudad, es una onda tropical que nos está ocasionando y nos seguirá ocasionando lo que son nublados temporales, también nos va a dejar ya por las mañanas lo que son las brumas matutinas”, indicó Juan Ramón Ramírez Miranda, jefe del Centro de Monitoreo de Protección Civil de Acapulco.

En el puerto de Acapulco predominan los nublados, neblina en la bahía y el oleaje elevado en zonas de mar abierto.

No podemos trabajar a gusto por lo mismo que está alto la marea y pues no hay peces, no hay pescados”, externó Pedro, pescador.