Clausuran presunto laboratorio en Cancún que aplicó pruebas COVID a jóvenes argentinos

La Fiscalía de Quintana Roo clausuró esta tarde las instalaciones del laboratorio en Cancún que hizo las pruebas a decenas de jóvenes argentinos que resultaron negativos a COVID-19, pero que al aterrizar en ese país, dieron positivo. Algunos de ellos, los menos, sí dieron positivo aquí y aún se encuentran en Cancún.

Elementos ministeriales clausuraron las instalaciones del laboratorio Marbu Salud, localizadas al cruce de las avenidas del Sol y Bacalar, del municipio Benito Juárez.

Algunos argentinos que recibieron pruebas con resultados positivos a COVID por parte de este laboratorio, se encuentran todavía en el puerto. Es el caso de la hija de Eduardo Rabufeti, que llegó con una delegación de 18 personas a Cancún el pasado 5 de marzo.

“Mi hija se encuentra bien, no tiene ningún síntoma, nunca tuvo fiebre, no perdió el olfato. Está perfecta pero le salió positivo”, dijo el padre.

La hija y 9 de sus compañeros de escuela, así como un padre de familia se mantienen aislados en el hotel Moon Palace y tendrán que permanecer así durante al menos 14 días.

En Argentina, cada vez se reportan más casos de COVID entre estudiantes después del viaje de graduación a México.

“Después de unos días de que volví perdí el gusto y el olfato, todavía no los tengo, de vez en cuanto tengo tos, pero no es nada grave, tengo esta voz que es de congestionada, tengo mocos, fiebre no tuve”, afirmó Mery, estudiante argentina.

La joven cuenta que antes de tomar el vuelo de regreso, ella y varios de sus compañeros ya tenían síntomas, sin embargo, dice, confiaron en los resultados negativos del laboratorio Marbu Salud.

En Cancún, muchos jóvenes estudiantes de Argentina continúan disfrutando del ambiente de fiesta en la zona de antros.

“Yo ya lo pasé, ya lo tuve, no le tengo tanto miedo, no es algo que me afectó tanto tampoco aparte no se puede pensar en COVID teniendo tanta fiesta”, insistió Ulises, estudiante de Rosario Argentina.

“El cubrebocas no lo uso porque no tiene ningún sentido, no es saludable para nada”, concluyó la estudiante argentina Diana.