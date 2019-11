Clausuran por irregularidades anuncios espectaculares en Puebla

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial clausuró dos anuncios espectaculares en esta Puebla por irregularidades en la emisión de los permisos, mismos que se entregaron en la pasada administración de gobierno.

Estos dos anuncios espectaculares estaban ubicados en la Calzada Zavaleta y el Bulevar las Torres, informó en un comunicado el gobierno de Puebla.

Luego de comprobar las anomalías, a partir de una solicitud del órgano interno de control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, personal de inspección clausuró las dos estructuras con los sellos 048 y 049, respectivamente.

El primer anuncio espectacular que se clausuró se ubica en calzada Zavaleta esquina con calzada La Loma; la segunda estructura en bulevar Las Torres (Paseo Destino). Ambos espacios se utilizaron para promocionar productos y servicios.

En las consideraciones para esta determinación, se establece que los particulares no acreditaron la propiedad de predio en donde se encuentran las estructuras, así como que invadieron áreas verdes a cargo del gobierno.

Cabe mencionar que las acciones que emprendió la Secretaría son parte de un programa de vigilancia para dar certeza y seguridad en la expedición de este tipo de permiso.

El pasado 22 de noviembre, integrantes de la afamada Antorcha Campesina mantienen un plantón afuera de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, aseguran que retirarán su campamento en cuanto los diputados hayan votado por el presupuesto 2020; esta organización exige tres mil 800 millones de pesos para mil 567 obras de infraestructura: viviendas, escuelas, pavimentación de calles, agua potable, energía eléctrica y hospitales en los municipios donde gobiernan, suena bien, pero resulta que esa es una de las caras de la moneda. Así es como operan actualmente.

Se ha dicho que nosotros estamos aquí porque queremos moches, esa es una infamia, esa es una calumnia, nosotros no pedimos que nos den estas obras para ejecutarlas nosotros, nunca lo hemos hecho así”, aseguró Homero Aguirre, vocero del Movimiento Antorchista Nacional.

Sin embargo, alcaldes de los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, en el Estado de México, así como Xicotepec, San Martín Texmelucan y Tecomatlán, en Puebla, mismos que son gobernados por la Antorcha Campesina, entregaron cerca de 500 millones de pesos a una empresa propiedad de esta organización priista para construir obras que son para uso exclusivo de sus integrantes.

Del 2014 al 2018, la empresa ‘Acabados Arquitectónicos Frank, S.A de C.V.’ recibió 34 contratos que juntos sumaron un total de 497 millones 736 mil 328 pesos, esta empresa fue fundada por líderes de la organización Antorcha Campesina, actualmente se dedica al comercio minoritario de pisos, recubrimientos cerámicos, vidrios, ferretería y tlapalería y se ubica en el estado de Puebla.

En el municipio de Ixtapaluca, bastión político y económico de la Antorcha, la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento entregó más de 208 millones de pesos a ‘Acabados Arquitectónicos Frank, en 2016, este dinero se destinó como recursos para pavimentar una docena de calles con concreto hidráulico, entre las que se encuentra la calle Tormenta, en la colonia Cuatro Vientos; vecinos aseguran que, desde hace 15 años, no recibe mantenimiento.

No es hidráulico, sino no estaría todo ese relajo, todas las calles de aquí de Cuatro Vientos están así, ahí está la prueba que no es hidráulico”, afirmó Alfonso, habitante de Ixtapaluca, Estado de México.