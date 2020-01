Claudio, construye casas y busca construir su futuro

Un hombre de 31 años que trabaja como albañil busca superarse mediante los estudios, su esfuerzo ha sido tal que en cuestión de meses ha logrado importantes resultados.

Te recomendamos: Universidad beca a niño albañil para que cumpla sueño de ser arquitecto

La construcción es un trabajo honrado, eso es lo que me motiva”.

Claudio, tiene 31 años de edad, trabaja como albañil desde hace 15 años y en tan solo siete meses cursó la primaria, la secundaria y ya concluyó con éxito la preparatoria.

Sí estudié, pero no terminé la primaria como se debe, sí sé, pero no tenía el papel que me avalara que había estudiado”, comentó Claudio.