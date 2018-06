Claudia Sheinbaum visita la delegación Xochimilco, en CDMX

En Xochimilco, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que, de continuar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la capital tendrá que ser compensada por el eventual cierre de la actual terminal aérea.

Trabajar con los inversionistas, a darle viabilidad y ahí ya nos reuniremos nosotros porque, si el aeropuerto se va a Texcoco, pues tiene que haber una compensación, como lo he dicho, para la zona del aeropuerto, y ahí tienen que participar distintos especialistas porque, como lo he dicho, no es trivial que se quiera hacer un bosque ahí, por el tipo de suelo que hay, entonces ya lo vamos a trabajar”, afirmó.