Claudia Sheinbaum visita Álvaro Obregón y aseguró no abandonará a sus habitantes

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó la alcaldía Álvaro Obregón, cuyo gobierno dejará de ser de Morena, a partir de octubre próximo.

Ahí, ante cientos de personas, afirmó que su gobierno dará un trato institucional a la nueva administración, pero que no permitirá que la corrupción se apodere de nuevo de esa alcaldía.

“Ahora, hubo un resultado en la elección y vamos a ser institucionales porque nos toca, pero no vamos, por ningún motivo, a abandonar en lo que creemos, y eso es lo que les pido a ustedes: la Cuarta Transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, porque no podemos abandonar el que los recursos se dirijan a la gente, no podemos abandonar el que ahora la corrupción se apodere de nuevo, el que ahora se convierta todo en privilegios en vez de en derechos; eso tiene que seguir siendo parte de lo que defendamos todos los días y eso se va a defender desde el Gobierno de la Ciudad, y vamos a estar muy cerca de ustedes, jamás, jamás, vamos a abandonar a los habitantes de Álvaro Obregón”, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.