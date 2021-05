Claudia Sheinbaum se vacunará el sábado 29 de mayo contra COVID

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este sábado 29 de mayo recibirá su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, conforme a su edad y apellido.

“Sí me toca el sábado vacunarme por la letra de mi apellido, con S, entonces ya estaré vacunándome el último día de 50 a 59, tengo 58 años, el 24 de junio cumplo 59, así que estoy en el margen de esta edad y el sábado pues me tocará vacunarme, voy a ir como cualquier persona, ciudadana, con mi registro que ya tengo impreso y para poder hacer la fila que me corresponde y vacunarme en el momento que me corresponda”, informó Sheinbaum.