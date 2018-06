Claudia Sheinbaum niega autoritarismo por eventuales triunfos de Morena

Tras su primer evento público posterior al debate de aspirantes al Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, negó que eventuales triunfos de su partido en la elección a distintos cargos el uno de julio, puedan derivar en autoritarismo.

Entrevistada en el marco de la presentación de la propuesta “Programa de Rescate Ecológico del Cerro de la Estrella”, también desmintió las acusaciones vertidas por uno de sus adversarios contra su colaborador, Alfonso Suárez del Real.

(Twitter @Claudiashein)

“Sí, ya ayer me consultó, y yo creo en él, él va a poner una denuncia contra esas acusaciones que él dice que son absolutamente falsas y, bueno, una parte del tiempo se va a dedicar a atender esta denuncia. Lo que no puede ser es que nada más una denuncia de estas, sin fundamento, pase. Pues como digo yo, que se investigue. Vamos a ser gobernantes que estemos al servicio de la ciudadanía, esa es la gran diferencia y no hay ningún riesgo de autoritarismo”, apuntó Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo aseguró contar con información de que sus adversarios están buscando la manera de generar actos violentos. Exigió a las autoridades tomar cartas en el asunto.

En su mensaje se comprometió a que, de llegar a la Jefatura del Gobierno capitalino, frenará las invasiones al suelo de conservación y brindará apoyo a sus propietarios. Explicó que buscará contener el crecimiento de la mancha urbana y reubicar a personas que viven en zonas de alto riesgo.

Por la tarde encabezó una “Caravana por la Victoria” en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Con información de Carlos Ibarra.

