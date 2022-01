Sheinbaum da negativo a covid tras contacto con AMLO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó que se realizó una prueba para detectar covid y su resultado fue negativo, después de que estuvo en la reunión del Gabinete de seguridad el lunes, junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dio positivo a coronavirus.

Te recomendamos: AMLO mantiene reuniones virtuales con funcionarios tras contagiarse por segunda vez de covid-19

En conferencia dfe prensa, Sheinbaum detalló que se practicó una prueba de antígenos y que todo salió bien.

Mientras tanto, AMLO avanza favorablemente en su recuperación tras dar positivo a covid y solo presenta síntomas leves, informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El martes, AMLO apareció en un video desde un despacho para tomarse la temperatura y el nivel de oxigenación frente a la cámara y aseguró que sus síntomas son leves y que los ha tratado con paracetamol.

“Estoy ronco, afónico (…) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, dijo López Obrador en su intervención a distancia.