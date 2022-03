Claudia Sheinbaum llama a manifestarse de forma pacífica el 8M

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, llamó a las mujeres que participarán en las movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a conducirse de manera pacífica.

En el marco de esta conmemoración, dijo que alrededor de 5 mil mujeres, entre las que se suman gobernadoras, presidentas municipales, regidoras y legisladoras, han confirmado su participación en el foro “Mujeres de y por la cuarta transformación”, que se realizará el próximo sábado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre los globos con supuestos billetes que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habría lanzado a la gente durante un evento el pasado 28 de febrero, respondió.

“Son prácticas que no deberían de existir, la política hay que enaltecerla, el servicio público hay que enaltecerlo, no rebajar, entonces no me parece, pero repito yo no quiero entrar en un asunto de confrontación con ella ni mucho menos, y ella tiene un asunto ahí con la justicia y lo tiene que enfrentar”, añadió la jefa de gobierno de la CDMX.