Claudia Sheinbaum está en contra de multar a quienes fumen en la calle de Madero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, mostró su inconformidad ante la intención de multar hasta con 2 mil 700 pesos a quien fume en la calle de Madero.

“No fue algo que nosotros hayamos definido, fue una iniciativa propia de la Autoridad del Centro Histórico. Tampoco la critico, pero no creo que valga la pena”, comentó la jefa de Gobierno.

Al cuestionar a la funcionaria sobre si iban a quitar la multa señaló “pues yo creo que no vale la pena esa cosa de que ahora vamos a empezar a multar a quien este fumando, claro que la salud es lo primero, pero me parece que es excesivo, la policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, no estar sancionando a los que fuman”.

La campaña fue puesta en marcha por la Autoridad del Centro Histórico, la cual colocó letreros sobre la calle de Madero, donde se advierte sobre las multas a quien sea sorprendido fumando.

La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, comentó que se reunirá con los habitantes de Polanco para dialogar sobre las quejas de invasión de banquetas y espacios públicos por parte de los restaurantes.

“Sí, vamos a tener el día de hoy una reunión con algunos vecinos de Polanco para ver cómo se puede resolver, creo que siempre se pueden mantener ambos derechos, el del peatón, el de los vecinos y también pues el que los restaurantes puedan seguirse desarrollando en momentos de pandemia”, indicó Sheinbaum.

Para finalizar la funcionaria dijo que se mantendrán las terrazas al aire libre para atender a los clientes en lugares en los que se vendan alimentos.

Con información de Cinthya Marín

RVC