No habrá más espectaculares en azoteas en CDMX: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que no habrá más espectaculares en azoteas en la Ciudad de México.

Esto, después de que debido a las lluvias, cayera un espectacular en Iztapalapa dejando 4 heridos.

Ya no se van a dar más permisos de espectaculares, digamos, puede ser que no sean aéreos como los que existen actualmente, los unipolares, los que están en azoteas, de esos ya no va a haber, ya vamos a emitir un decreto”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.